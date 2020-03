Esta quinta-feira, dia 26, Ljubomir Stanisic esteve à conversa com Leonor Poeiras através de videochamada no programa da TVI - 'A Tarde é Sua'. Comentando esta fase por que estamos a passar agora por causa do novo coronavírus, o conhecido chef afirmou que esta é uma altura que o leva a recordar a Guerra da Bósnia.

"Custa-me só uma coisa, falta de abraços, porque eu sou uma pessoa carinhosa. Mas em geral tenho comunicado com toda a gente", começou por referir, afirmando que apesar de ter o restaurante fechado, não deixa de trabalhar de manhã à noite.

"Tenho uma experiência desde os meus 14 até aos 19 da guerra da Jugoslávia. Sinto-me a passar por uma guerra, só que o inimigo é diferente. Não o vês, também não podes estar em grupos como nós não podíamos, não podes passear por certos sítios porque ias levar com um sniper. Facilmente lido com isso, não complico", fez saber, referindo que pretende passar este otimismo a todos.

Por isso, juntamente com a mulher, Mónica Franco, decidiu organizar um festival virtual 'Love Aid'.

