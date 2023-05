Viva os noivos Simone Biles e Jonathan Owens! A ginasta, de 26 anos, e o jogador da NFL, de 27, casaram-se pela segunda vez no fim de semana.

O casal celebrou o amor numa cerimónia luxuosa, realizada numa praia no México.

Esta segunda festa acontece depois de Simone e Jonathan terem oficializado a relação no tribunal do condado de Harris em Houston, no Texas, no mês passado.

No sábado, a ginasta voltou a vestir-se de noiva e desta vez a festa foi feita junto de familiares e amigos.

Veja abaixo as primeiras fotos do casamento, que estão agora a circular nas redes sociais:

