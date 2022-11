Simon Cowell abriu o coração e partilhou o quanto a sua vida mudou após ter sido pai. Numa entrevista ao The Sun, cita a People, o famoso jurado de programas como o 'Britain's Got Talent' falou sobre como a visão em relação ao trabalho mudou com a paternidade.

"Se o Eric não tivesse nascido, Deus sabe o que teria acontecido", disse. "Antes do Eric, a minha vida era 99% trabalho. Eu era obcecado", confessou.

"Quando ele tinha cerca de dois anos, perguntou-me o que é que eu estava a fazer na cama às 2h da tarde", recordou, referindo que aqueles eram os seus horários por causa do trabalho, uma vez que trabalhava até de madrugada.

"Pensei: Ok, tenho de mudar tudo", contou depois, destacando que hoje em dia já não trabalha à noite.

De recordar que Eric, de oito anos, que nasceu em 2014, é fruto do noivado com Lauren Silverman. O menino recebeu o nome em homenagem ao avô, pai de Simon Cowell, Eric Cowell.

