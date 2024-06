Simão Sabrosa celebrou esta segunda-feira, dia 17, uma data muito especial, que assinalou no Instagram ao final da noite.

O filho mais novo do antigo jogador, que também se chama Simão e é fruto da sua relação com Vanessa Rebelo, partilhou fotografias com o menino, desejando-lhe um feliz aniversário.

"Parabéns, meu amor SSS [referência ao nome do filho, Simão Salvador Sabrosa], és a luz que ilumina o meu dia, amo-te, meu Índio mais doce, amo-te mais que tudo na vida. Continua a sorrir e a espalhar o teu charme. Amamos-te", escreveu na legenda das imagens, que pode ver na publicação abaixo.

