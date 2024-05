Simão Sabrosa recorreu à sua página de Instagram para se declarar à companheira, Vanessa Rebelo, que completa mais um ano de vida esta quarta-feira, dia 22 de maio.

"Parabéns, meu amor. Obrigado por continuares a dar sentido à verdadeira palavra amor. Feliz aniversário. Amo-te", escreveu o ex-futebolista na legenda de imagens de ambos.

Por sua vez, Vanessa Rebelo também destacou a data na sua página de Instagram.

"Chegaram os meus 43. Amanhã conto-vos tudo, hoje é só família. Especialmente os meus índios e o meu querido noivo. Estou entre panelas, mas já tive um dia cheio. Obrigada por todo o carinho, esta 'menina' de sorriso fácil agradece todas as vossas mensagens. As que já consegui ver, já dei um bocadinho de atenção. Ao deitar, logo tento continuar a responder a todos vocês. Também tenho um presente para partilhar, mas assim que tiver um tempinho poderão ver. Com amor, desta mamã de meninos", disse.

