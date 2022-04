O programa 'Estamos em Casa', que desde janeiro do ano passado animava as manhãs de sábado da SIC, chegou ao fim hoje, 9 de abril, e terminou com 'chave de ouro'.

Daniel Oliveira convidou o famoso trio das manhãs da Renascença - Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves -, mais conhecido como As Três da Manhã, para conduzir a última emissão.

Ao longo do direto, as radialistas estiveram à conversa com várias personalidades, entre as quais José Milhazes, a autora da página de Instagram Oi Cascais, o humorista Bruno Nogueira e Maria Pimentel, jornalista da Renascença.

Pelas redes sociais, as reações à prestação das animadoras de rádio foi bastante elogiada.

Vale lembrar que o 'Estamos em Casa' destacou-se entre os programas matutinos da televisão nacional por ser apresentado por uma cara conhecida diferente todas as semanas.

