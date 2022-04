Depois de Lourenço Ortigão, o próximo 'Estamos em Casa' vai contar com o comando d'As Três da Manhã (Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques), da Renascença.

Na página oficial de Instagram da SIC foi feita uma publicação, logo no início da semana, onde anunciam a novidade.

"Prepara-se para um programa inesperado. As Três da Manhã ao vivo e na SIC! Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques aceitaram o desafio e fazem as honras do próximo 'Estamos em Casa'. Vai ser no mínimo imperdível! Sábado de manhã, na SIC", escreveram.

De referir que o programa 'Estamos em Casa' vai ser substituído pelo 'Alô Marco Paulo', que passou para as manhãs de sábado, uma vez que o novo programa de Fátima Lopes, 'Caixa Mágica', é transmitido à tarde.

