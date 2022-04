Este sábado, 2 de abril, a apresentação do programa 'Estamos em Casa' ficou a cargo de Lourenço Ortigão. O ator recebeu dois velhos amigos, Nuno Martins e Ricardo de Sá, com quem contracenou na série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar', formando a banda Tribo.

"Somos amigos ha 13 anos e tenho orgulho em dizer que crescemos de facto juntos, passamos uns anos com vidas diferentes, mas ficamos sempre amigos. Houve um período em que ficamos uns dois ou três anos sem nos vermos e depois fomos lanchar e demos por nós às 5h da manhã a falar à porta do carro, isto é um reflexo da nossa amizade", notou o artista no programa.

Veja o momento.

