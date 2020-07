Dias depois da saída de Cristina Ferreira, que está de regresso à TVI, a SIC prometeu que iria anunciar, esta segunda-feira, 27 de julho, uma contratação de peso. E foi o que aconteceu.

Logo ao início do programa, Diana Chaves começou por destacar que hoje seria o grande dia, tendo dado algumas pistas, revelando que seria uma pessoa que já tinha trabalhado na SIC, portanto, este é um "regresso".

Ao longo do formato, os apresentadores foram destacando o tema, até que chegou a hora de conhecer a nova aposta da estação: o ator Paulo Rocha.

O artista estava a viver no Brasil, a trabalhar para a Globo, e regressar agora a Portugal.

Por causa da pandemia, o ator não conseguiu estar presente no programa, mas esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião, no 'Casa Feliz', através de uma videochamada.