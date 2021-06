Em 'guerra' de audiências com a TVI, especialmente depois de Cristina Ferreira ter voltado para a estação de Queluz, a SIC tem conseguido manter a atenção dos portugueses.

Ainda esta terça-feira, foi emitido um comunicado que destaca que "é o canal mais visto há 28 meses consecutivos".

"SIC mantém-se em maio como o canal mais visto com 20,2% de share; SIC aumenta a distância para a TVI de 2,7 p.p., em abril, para 3,0 p.p. em maio; A estreia da 4.ª temporada do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' foi líder absoluto, tendo sido por um lado a melhor estreia das quatro temporadas do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' e por outro, o melhor resultado em share de uma estreia de um programa de domingo na SIC desde 2013", começam por enumerar.

Logo de seguida, referem que a estação "lidera o prime time com 'Jornal da Noite', 'Amor, Amor', 'A Serra' e 'Tempo de Amar'", e que o 'Jornal da Noite' "é o programa de informação mais visto em maio e sobe face a abril".

Além disso, destacam, a novela 'Amor Amor' "é a novela mais vista da televisão portuguesa em maio", e o programa 'Casa Feliz' e 'Júlia' "mantêm a liderança em maio e ainda sobem face a abril".

"A SIC volta a liderar no programa de acesso ao prime time com a novela 'Êta Mundo Bom!', que chegou ao fim no mês de maio; SIC Notícias mantém-se como o canal de informação mais visto pelos portugueses e termina o mês de maio com 2,0% de share", rematam.

Motivo que levou Daniel Oliveira a celebrar publicamente, através da sua página de Instagram.

"Muitos parabéns às nossas equipas, que continuam a conseguir superar-se a cada novo objetivo. Junho está aí, com novos e exigentes desafios. Continuaremos a trabalhar, com entusiasmo e sentido crítico, com determinação e foco na qualidade e eficácia dos nossos conteúdos. Obrigado ao público pela preferência e confiança", escreveu, depois de destacar as mais recentes conquistas.

Leia Também: Daniel Oliveira radiante com bons resultados em estreia