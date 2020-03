O dia de terça-feira, dia 31 de março de 2020, fica marcado na história da televisão portuguesa pelo anúncio da saída de Marco Horácio da SIC. O 'adeus' à estação de Paço de Arcos foi comunicado pelo próprio nas suas redes sociais, merecendo mais tarde uma reação por parte da SIC e do diretor de programas Daniel Oliveira.

"A SIC agradece a Marco Horácio toda a dedicação: Marco Horácio decidiu dar um novo rumo à sua carreira. A SIC agradece ao Marco tudo o que vivemos juntos em inúmeros programas de entretenimento, que ficaram marcados pelo seu talento, profissionalismo e sentido de compromisso, ao longo das últimas duas décadas. Hoje, como sempre, desejamos ao Marco Horácio uma vida feliz", declarou a estação televisiva, que entre outros formatos contou com o talento do apresentador e humorista em programas como 'Levanta-te e Ri' e 'Salve-se Quem Puder'.

Por fim, as emotivas palavras de Daniel Oliveira: "Às palavras da SIC junto as pessoais, para dizer que gosto muito do Marco e que é um tipo extraordinário. Aquele dia 7 de outubro de 2018, com Coliseu dos Recreios a aplaudir o seu regresso, vai ficar para sempre", lembrou.

