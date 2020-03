Marco Horário acaba de se despedir da SIC, como o próprio anunciou na noite desta segunda-feira, 30 de março, na sua página do Instagram.

"A SIC foi durante grande parte da minha vida a minha segunda casa... nela cresci... e tive o prazer de me tornar melhor profissional e pessoa. Muito grato a todos com quem trabalhei ou me cruzei nesta casa. Mas chegou a hora de seguir em frente", começou por escrever o humorista e apresentador na rede social.

De seguida, fez questão de deixar um "abraço especial" a Daniel Oliveira, "com quem tem uma amizade sincera e honesta há muitos anos e que lhe deu a oportunidade e a confiança para voltar a entrar na casa dos portugueses".

Uma publicação que terminou com Marco Horário a falar da fase difícil que o mundo atravessa por causa da pandemia do novo coronavírus, deixando ainda um apelo: "Fiquem em casa". Além disso, prometeu dar novidades em breve.

"Roubar sorrisos e gargalhadas cada vez mais urgentes nos dias de hoje. Estamos a viver tempos estranhos e difíceis e quem me conhece sabe que não posso ficar de braços cruzados em casa. Todos nós temos que dar o melhor de nós, para melhorar a vida de quem nos rodeia. É tempo de agir mesmo que esse agir seja tão simples como ficar em casa! Fiquem em casa! Novidades em breve. Cuidem-se e até já", rematou.

Leia Também: Maria Botelho Moniz comenta saída da SIC: "Só tenho a agradecer"