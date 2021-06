Está prestes a chegar a segunda temporada do programa 'Tu Consegues com Carmen Mouro', com estreia marcada para este sábado, 19 de junho, na SIC Caras.

Um programa apresentado por Carmen Mouro que será transmitido aos sábados e domingos, às 20h15, como destaca uma nota enviada às redações.

"'Tu Consegues com Carmen Mouro' tem a missão de encontrar a próxima estrela da moda portuguesa e conta com um grupo jurados de peso para guiar e avaliar os concorrentes", realça o comunicado, revelando que Nuno Gama, Sharam Diniz, Adriane Galisteu e Fredy Costa são os jurados da segunda temporada.

