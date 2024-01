A SIC anunciou esta quarta-feira, dia 31 de janeiro, que irá transmitir duas emissões especiais do programa de entrevistas 'Alta Definição', que terão como protagonistas Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, líderes do PSD e PS, respetivamente.

"A SIC vai transmitir dois testemunhos inéditos sobre a história de vida dos líderes do PSD e PS, contados por cada um deles, em duas entrevistas especiais a serem emitidas durante o mês de fevereiro, antes do arranque oficial da campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março", explica o canal através de um comunicado enviado às redações.

"Os dois candidatos ao cargo de primeiro-ministro falam sobre o que nunca falaram publicamente, no programa de entrevistas da SIC que, em 2024, cumpre 15 anos de emissão", pode ler-se, por fim, na nota em causa.

Importa lembrar que, recentemente, tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos aceitaram ser entrevistados por Júlia Pinheiro no programa vespertino da estação de Paço de Arcos.

Veja abaixo a publicação feita durante a tarde por Daniel Oliveira, precisamente a propósito destas entrevistas.

