Sia confirmou que adotou dois adolescentes no ano passado. A cantora de 44 anos fez esta revelação durante uma entrevista ao 'The Morning Mash' , esta terça-feira, dia 19, sublinhando que os rapazes estavam a ser deixados para trás devido à sua idade.

"Na verdade adotei dois filhos no ano passado. Têm os dois 18 anos - e agora estão com 19. Eles estavam a envelhecer no sistema. Sim, e eu adoro-os", fez saber.

Na mesma conversa, Sia confessou que um dos filhos tem tido mais dificuldade em adaptar-se a uma nova realidade de confinamento, que ainda se encontra em vigor em muitos lugares dos Estados Unidos.

"Ambos estão a fazer coisas que são boas para eles agora, são bastante úteis", referiu.

Atualmente, segundo a própria o confirmou, não se encontra num relacionamento sério com ninguém.

