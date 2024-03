Sharon Stone decidiu 'abrir o jogo' e revelar o nome do produtor que, segundo a própria, a pressionou a ter sexo com Billy Baldwin, com quem contracenou em 'Instinto Fatal', em 1993, de maneira a aumentar a intimidade entre os atores. Falamos de... Robert Evans.

"Ele chamou-me ao escritório. Tinha sofás dos anos 1970/1980, por isso, basicamente estava sentada no chão, quando deveria estar no set", começou por revelar no podcast de 'Louis Theroux'.

"Ele está a andar pelo escritório, de óculos de sol, enquanto me explica que tinha dormido com a Ava Gardner e que eu deveria dormir com o Billy Baldwin, porque se dormisse, a performance dele melhoraria, e nós queríamos que o Billy melhorasse, porque esse era o problema", relata.

Stone, de 66 anos, conta que Evans acreditava que se os dois se relacionassem intimamente, a "química" de ambos aumentaria, o que "salvaria o filme".

"O real problema do filme era eu porque era muito tensa, e não era uma atriz à séria que simplesmente teria sexo com ele para resolver as coisas", comenta de forma sarcástica.

A artista lamenta ainda que Michael Douglas não tenha sido escolhido para o papel, tal como sugeriu na altura, pois acredita que o ator iria cumprir com as exigências da performance.

"De repente entrei no negócio de 'tenho de fo*** pessoas'", atirou.

Note-se que a estrela de Hollywood já tinha falado da situação em 2021 no seu livro de memórias 'The Beauty of Living Twice', só que na altura não falou do nome de Robert Evans.

Este morreu em 2019, aos 89 anos.

Robert Evans© Getty Images

