Khloe Kardashian e Sharon Stone recorreram às redes sociais, na noite de quarta-feira, para pedir aos seguidores doações para as vítimas dos incêndios que estão tomar conta de Los Angeles.

Khloe, que conta com 304 milhões de seguidores no Instagram, revelou que a vizinha está em contacto com o comandante dos bombeiros, que informaram que "estão desesperados, esfomeados e exaustos".

"Se estiverem à procura de informação sobre como ajudar, deixem refeições ricas em proteína, café, etc no quartel dos bombeiros local. Ou também podem fazer doações ao meu vizinho que amanhã vai buscar frango assado e acompanhamentos para entregar em vários postos", acrescentou.

© Instagram

Por sua vez, Sharon Stone também direcionou uma mensagem semelhante aos quatro milhões de seguidores. "Estão a ser aceites doações", afirmou.

© Instagram

Leia Também: Jamie Lee Curtis doa um milhão para ajudar no combate aos incêndios