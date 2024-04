Shakira deu uma entrevista ao programa 'Hot Ones', no YouTube, na qual falou sobre um momento complicado que viveu na sua vida, quando tinha pouco mais de 20 anos.

A cantora colombiana contou que perdeu um álbum inteiro quando a sua mala desapareceu no aeroporto em Bogotá.

A artista, de 47 anos, escreveu letras suficientes para compor o seu quarto álbum na década de 1990 e guardou-as todas dentro de uma mala, mas quando esta desapareceu no aeroporto, Shakira percebeu que tinha pedido todo o seu trabalho e que teria que começar de novo.

"Quando eu tinha 21 anos, tinha escrito um álbum inteiro. E ele foi perdido num aeroporto em Bogotá. Eu tinha todas as minhas letras na pasta do meu pai - porque costumava viajar com os meus pais naquela época - e acho que simplesmente a mala desapareceu no aeroporto", contou, revelando que foi por esse motivo que o seu quarto álbum de estúdio de chama 'Dónde Están Los Ladrones?' [Em português, 'Onde Estão os Ladrões?].

"Depois dessa história, tive que reconstruir todas as letras na minha cabeça. Acabei por conseguir, depois de muito esforço", contou ainda.

