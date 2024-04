Tudo indica que Shakira reencontrou finalmente o amor. Quem o diz é o Daily Mail, que terá chegado à fala com amigos próximos da cantora colombiana.

De acordo com o tabloide britânico, Shakira está numa relação com o ator Lucien Laviscount, conhecido pela participação na série 'Emily em Paris', na qual deu vida à personagem Alfie.

O Daily Mail conta ainda que os dois se conheceram durante as filmagens de 'Punteria', o videoclipe do tema que Shakira partilha com Cardi B, e que desde então Laviscount tem sido um elemento fundamental na vida da artista.

A mesma fonte falou com amigos de Shakira, que confessaram que esta estava "desesperada para se apaixonar de novo". A relação preocupa as pessoas próximas da cantora, que consideram que Laviscount estará "a tentar usar Shakira para ganhar mais fama".

Lucien Laviscount tem 31 anos e é de nacionalidade britânica. Shakira, recorde-se, tem 47 anos e não assumiu nenhuma relação amorosa desde que se separou de Piqué, em 2022, depois de 11 anos juntos.

Veja abaixo uma fotografia de Shakira e Lucien Laviscount juntos num evento, bem como o videoclipe de 'Punteria', em que os dois surgem muito íntimos.

[Legenda]© Getty Images

