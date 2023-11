Como já destacamos anteriormente, Shakira esteve na gala da entrega dos prémios Grammy Latinos e contou com a companhia dos filhos, Sasha, de oito anos, e Milan, de 10.

Além de ter saído da gala com o troféu Canção do Ano - por 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', tema lançado em conjunto com o DJ e produtor argentino Bizarrap -, a cantora também subiu ao palco para interpretar a canção.

Na plateia, os filhos ficaram a assistir e a aplaudiram a mãe no final da atuação. Veja abaixo:

De recordar que os meninos são fruto da relação terminada de Shakira com Gerard Piqué. O tema é uma 'provocação' para o 'ex', uma vez que tem claras referências ao fim da relação e ao atual romance do antigo futebolista com Clara Chía.

Leia Também: Rosalía (muito) aplaudida após atuação nos Grammy Latinos