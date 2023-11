Shakira voltou a ser reconhecida pela carreira no mundo da música, tendo somado às conquistas o prémio Canção do Ano - por 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', tema lançado em conjunto com o DJ e produtor argentino Bizarrap - na 24.ª edição dos Grammy Latinos.

A artista esteve na gala da entrega dos prémios que decorreu na noite de quinta-feira, dia 16 de novembro, em Sevilha, e contou com a companhia dos filhos neste momento especial.

Nos bastidores, mãe e filhos festejaram a vitória com muita alegria e há imagens que perpetuam o momento. Veja na galeria.

Também nas redes sociais foram destacadas imagens dos meninos a aplaudir a mãe na plateia depois da atuação da cantora.

De recordar que a cantora é mãe dos pequenos Sasha, de oito anos, e Milan, de 10, fruto da relação terminada com Gerard Piqué.

