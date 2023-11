Shakira não faltou à gala dos Grammy Latinos - onde recebeu o troféu de Canção do Ano com 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', em conjunto com o DJ e produtor argentino Bizarrap.

Para a cerimónia, que decorreu na noite de quinta-feira, dia 16 de novembro, em Sevilha, a cantora optou por um conjunto em preto e dourado de Harris Reed, de acordo com a People. Para completar o look, escolheu umas sandálias de salto alto também em dourado.

A artista não esteve sozinha no evento, pois contou com a companhia dos filhos Sasha, de oito anos, e Milan, de 10. Os meninos foram com um look branco. Veja algumas imagens na galeria.

