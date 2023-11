A 24.ª edição dos Grammy Latinos decorre na noite desta quinta-feira, dia 16 de novembro, em Sevilha, Espanha, e pela passadeira vermelha já começaram a chegar caras bem conhecidas do público.

Com apresentação de Paz Vega, Sabastián Yatra, Danna Paola e Roselyn Sanchez, o evento reúne grandes nomes dos ecrãs e da música, como Antonio Banderas, Rosalía, David Bisbal ou a brasileira Giulia Be, mas também figuras da realeza espanhola, como Victoria Federica de Marichalar, a sobrinha do rei de Espanha, que surpreendeu ao posar com um vestido comprido acetinado e apenas uma luva comprida, em azul royal.

Veja na galeria alguns dos famosos que já pisaram a passadeira vermelha esta noite.

