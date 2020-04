A entrevista de Shailene Woodley ao The New York Times continua em grande destaque e um dos tópicos que gerou curiosidade foi a fase delicada que a atriz, atualmente com 28 anos, diz ter passado pouco depois de ter completado 20.

Woodley recorda que enquanto gravava para os filmes 'Divergentes' enfrentou uma situação de saúde delicada. "Estive muito, muito doente", afirmou.

Condição que inevitavelmente teve impacto na sua carreira, uma vez que teve de colocar o bem-estar em primeiro lugar.

"Por causa disso, neguei muitas oportunidades de trabalho porque precisava de ficar melhor. Esses trabalhos acabaram por ser entregues a colegas de quem gosto muito. Deram-lhes sucesso", rematou.

