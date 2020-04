Shailene Woodley foi entrevistada pelo jornal The New York Times sobre o seu mais recente filme, 'Endings, Beginnings', pelo que não escapou a algumas perguntas sobre o amor. Sem filtros, a atriz abriu-se sobre a forma como encara as relações, afirmando que já viveu vários tipos de experiências.

"Sou alguém que já experimentou um relacionamento aberto e um relacionamento profundamente monogâmico e acho que estamos num dia e numa era em que não deveria haver regras, exceto as criadas por duas pessoas - ou três pessoas, qualquer que seja o seu barco - que estão numa relação. Mas deve haver um nível de responsabilidade em qualquer dinâmica de relacionamento e essa responsabilidade é simplesmente honestidade, comunicação e confiança. Além disso, não é da nossa conta o que as pessoas escolhem fazer com as suas vidas", afirmou.

Por fim, Shailene referiu ainda que "a sociedade nos condiciona a estar com uma pessoa que seja o nosso mais-que-tudo". "É algo sobre o qual tenho refletido agora porque estou solteira e escolhi estar solteira durante um tempo", rematou.

Vale ainda referir que a atriz está solteira desde 2017, desde que terminou o namoro de três anos com o jogador de rugby Ben Volavola.

