Manuel Luís Goucha recebeu, na manhã desta quinta-feira, Pedro Crispim e Ana Arrebentinha no 'Você na TV' para uma análise aos concorrentes que no passado domingo entraram no 'Big Brother'.

Pedro Alves tornou-se um dos mais polémicos ao afirmar-se como "um bocadinho homofóbico". Declarações que ganharam eco nas redes sociais e que mereceram destaque durante o espaço de comentário.

O stylist revelou que nos últimos dias tem recebido muitas mensagens de internautas que o questionam sobre a sua opinião, uma vez que há vários anos que assumiu a sua homossexualidade.

No entanto, desvalorizou o tema, afirmando que "este assunto tem a importância que lhe quisermos dar”, mas sublinhou que "não gosta de idiotas"

Manuel Luís Goucha logo interveio, defendendo que a homofobia é uma ideia "muito básica". "Um homossexual é muito mais que a sua sexualidade", acrescentou.

“Qualquer tipo de preconceito é medo ou falta de confiança", continuou Crispim, que se mostrou indiferente ao comentário do concorrente. "Vou dar margem ao Pedro para me surpreender. Por mim está desculpado".

"A sexualidade é uma característica da pessoa. Ninguém tem que aceitar ou deixar de aceitar. A sexualidade é um não assunto", frisou uma vez mais um apresentador, ao que Pedro Crispim respondeu que "não gostar de homossexualidade é um problema dele (...) Este comentário pode ter sido só o passaporte dele para entrar".

