Manuel Luís Goucha chegou ao Reino Unido esta quinta-feira, 2 de junho, na companhia do marido, Rui Oliveira. O apresentadora viajou a título profissional, para hoje acompanhar as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha numa emissão especial de 'Goucha'.

Chegado ao país de Sua Majestade, o comunicador aproveitou a tarde para passear e ao cair da noite desfrutou de um momento cultural que o fez recuar à infância.

"E volto à meninice. Sessenta anos depois de ter visto no cinema com Julie Andrews, vejo agora no teatro. Vai ser supercalifragilisticexpialidocious", contou Goucha ao mostrar-se no teatro a assistir ao espetáculo 'Mary Poppins'.

