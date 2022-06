Manuel Luís Goucha e o marido embarcaram esta quinta-feira, 2 de junho, rumo a uma 'escapadinha' a dois. O casal mostrou-se a bordo de um avião, levando os fãs a crer que estão a caminho do Reino Unido.

Goucha partilhou uma imagem durante a viagem e na legenda do registo escreveu apenas: "What a f...k?". A mensagem do apresentador surpreendeu os internautas, que não tardaram a especular sobre o destino para onde irá o casal.

"Os Reis a caminho da nobreza", brincou um internauta. "E aí vão eles para o Jubileu", atirou outro. "Sua majestade vos espera", lê-se ainda entre os comentários.

Será que os seguidores acertaram e vamos ver Goucha e Rui a assistirem às celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II?

