Há uma nova polémica a envolver Harry e Meghan Markle. A série da Netflix que contará a história de amor do casal contradiz alegações feitas no novo livro de memórias do príncipe, que será lançado em breve.

Segundo uma fonte do jornal The Sun, os realizadores "ficaram perplexos" ao perceber que existia total desacordo em alguns temas abordados no livro.

Os duques de Sussex terão pedido à Netflix para "recuar" em alguns pontos da história, nomeadamente naqueles em que os dois falaram sobre outros membros da realeza.

"Muitas coisas na série contradiziam o que Harry escreveu", cita o Page Six.

O duque e a duquesa de Sussex também pediram para que o lançamento da série fosse adiado, mas os responsáveis pela empresa de streaming mantiveram-se firmes na decisão de marcar a estreia para o início de dezembro deste ano.

