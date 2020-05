Sérgio Rossi estava a realizar concertos quando acabou por ficar retido na Austrália, onde se mantém durante a pandemia da Covid-19. À espera de poder viajar para Portugal, o artista esteve à conversa com Cristina Ferreira, n'O Programa da Cristina', da SIC, esta sexta-feira.

"As regras começaram-se a impor muito rapidamente, começou a acontecer tudo muito rapidamente", partilhou, explicando que acabou por não realizar todos os concertos agendados por causa das medidas de proteção contra o novo coronavírus.

Sérgio Rossi disse ainda que espera que até ao final do mês possa voltar para Portugal. Mas, por agora, encontra-se em casa de um casal amigo, que trata carinhosamente por "pais australianos".

O referido casal é natural da região de Aveiro e já se conheciam antes. "Desde que os conheci em 2015 que ganhamos uma afetividade", recordou.

Com saudades de Portugal, especialmente dos filhos, Sérgio disse: "Os meus filhos não estão habituados a estar mais de um mês sem mim. Sou muito preso [a eles]. A minha filha vive metade comigo, metade com a mãe, o meu filho vive com a mãe, mas vivemos relativamente próximos. Sempre que estou presente eles estão muito comigo. [...] Estar dois meses e tal longe deles, forçado, e com eles a viverem esta pressão toda..."

A filha Iara é o seu "braço direito" e, relata o cantor, "está cheia de precauções, tem medo de sair de casa". No entanto, é a pessoa que mais tem ajudado o artista quando precisa de alguma coisa à distância. "É muito difícil estar longe", destaca.

