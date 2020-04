Sérgio Rossi está retido há mais de um mês na Austrália. A informação foi evidenciada por Romana através de uma publicação na sua conta de Instagram onde esta partilhou a imagem de uma videochamada que fez com o irmão, aproveitando para atualizar os seguidores quanto à situação deste.

"Mais de um mês na Austrália, não consegues regressar pois foste apanhado no início do estado de emergência, com as fronteiras a fechar e afins #covid19", afirma Romana.

"A forma de falarmos é esta, todos os dias te vejo, damos gargalhadas e partilhamos ânimo e esperança. O importante é estares bem, em casa, protegido e rodeado de pessoas que te cuidam bem e que lhes sou eternamente grata", continua.

"Abraço cheio de saudades e amor, meu querido irmão, mas com o coração sereno e consciente que assim é melhor", completa.

