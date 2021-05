O primeiro amor de Marilyn Manson, que pediu para ser tratada apenas por Rachelle, deu uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail onde falou da relação de dois anos que manteve com o músico, ainda da década de 1980.

Rachelle confessou que teme que tenha tornado o músico num "monstro" depois de lhe ter partido o coração.

Os dois conheceram-se em 1987, quando a entrevistada tinha apenas 22 anos, e descreveu Marilyn - cujo nome verdadeiro é Brian Warner - como um rapaz tímido, quieto e imaturo.

"Ele era maravilhoso. Era muito generoso comigo, amoroso, muito atencioso. Não havia nada que me assustasse ou me deixasse desconfortável. Sentia-me muito bem com ele", garantiu.

Contudo, depois de se terem separado, o músico transformou-se completamente, passando a ter um estilo gótico, fazendo piercings e tatuagens, adotando assim a imagem pela qual acabou por ficar conhecido entre os fãs. Nessa altura (tinha 18 anos) criou também uma banda.

Recorde-se que na passada semana a atriz Esmé Bianco abriu um processo contra Marilyn Manson acusando-o de violação, abusos sexuais, agressões e pressão para que consumisse drogas.

Esmé faz pate de um grupo de 12 mulheres que já fizeram denúncias do género contra o cantor.

Leia Também: Marilyn Manson processado por agressão sexual contra atriz Esme Bianco