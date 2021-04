Marilyn Manson volta a estar no centro da polémica devido à sua alegada relação com crimes de abusos sexuais. O músico está a ser processado por Esme Bianco, atriz de 'Game of Thrones', pela prática de abusos, agressão e tortura sexual.

Esme acusa Brian Warner, verdeiro nome de Marilyn Manson, de ter cometido os crimes durante o

relacionamento de ambos, que durou dois meses e terminou no início de 2011.

A atriz apresenta agora formalmente o processo em tribunal, depois de ter partilhado as acusações numa entrevista em fevereiro deste ano.

Nos documentos do processo, a que o site TMZ teve acesso, Esme acusou Manson de durante as agressões sexuais lhe ter dado "tareias, morder, cortar e chicotear as nádegas, seios e

genitais para a sua gratificação sexual" e "sem o consentimento" da mesma.

Recorde-se que, no mesmo mês em que surgiram as acusações de Esme Bianco, o cantor e compositor norte-americano foi acusado de violação e assédio sexual por parte várias mulheres, entre as quais a atriz norte-americana Evan Rachel.

Leia Também: Noel Clarke despedido e série retirada da TV após acusações de assédio