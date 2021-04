Depois da suspensão da parte dos BAFTA, continuam a fazer-se sentir as repercussões relativas às acusações de assédio sexual de que Noel Clarke é alvo. O ator está acusado de assédio sexual por 20 mulheres, dos testemunhos divulgados pelo The Guardian fazem parte declarações que dão conta de atividades inapropriadas, entre elas, toques indesejados, partilha de imagens e vídeos de cariz sexual e situações de bullying.

No decorrer da polémica, a ITV decidiu dispensar Noel Clarke das suas atividades no canal e cancelar a exibição do último episódio da série 'Viewpoint' - da qual o ator faz parte.

"A ITV tem uma política de tolerância zero a intimidação e assédio", refere o canal em comunicado, assegurando que "todos merecem trabalhar num ambiente seguro e de apoio".

"À luz da natureza muito séria das acusações contra Noel Clarke levantadas por 20 mulheres no relatório do The Guardian, a ITV decidiu que já não é apropriado transmitir o episódio final de 'Viewpoint' no canal principal da ITV esta noite", pode ler-se na nota oficial.

Os fãs da série vão, contudo, ter o episódio disponível no serviço de atualização ITV Hub "por um tempo limitado".

A decisão da ITV surge depois de a Sky e a produtora Vertigo Films terem optado por retirar Noel Clarke de todas as produções futuras.

O ator tinha sido escolhido para protagonizar a quarta temporada 'Bulletproof', da Sky, mas foi prontamente removido do elenco.

O artista, importa referir, já "negou veemente" todas as acusações.

