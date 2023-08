Os membros da família real britânica já começaram a chegar ao Castelo de Balmoral, na Escócia, para as habituais férias de verão que são sempre passadas neste destino.

Conforme nota a revista Hello!, duas ausências serão notadas: Harry e Meghan Markle. Coloca-se então a questão... Porquê?

Apesar de se acreditar que os duques de Sussex querem manter a distância da família real devido aos desentendimentos que tiveram ao longo do último ano, segundo a publicação, poderá haver uma outra razão que explique a sua falta.

O príncipe Archie, filho mais velho de Harry e Meghan, frequenta uma escola perto da casa da família, em Montecito, Califórnia, e ao contrário do que acontece no Reino Unido, as aulas nos Estados Unidos começam normalmente em agosto, por isso, há a possibilidade de o menino já ter regressado à escola.

Já para os primos de Archie, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, a escola só começará em setembro, pelo que ainda têm algumas semanas de 'liberdade'.

Entretanto, surgiram ainda notícias na imprensa internacional que notavam que o rei Carlos III iria aproveitar esta reunião de família para discutir o futuro da monarquia.

