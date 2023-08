Que a relação entre Carlos III e o filho mais novo é tensa já não é novidade. No entanto, essa situação pode alterar-se (ou pelo menos atenuar) em breve, uma vez que é expectável que o soberano britânico e o príncipe Harry se encontrem já no próximo mês.

De acordo com o Daily Mail, o duque de Sussex passará por solo inglês antes de regressar à Califórnia, depois de uns dias em Dusseldorf, na Alemanha, onde vai presidir aos Invictus Games, que se realizam entre 9 e 16 de setembro.

Já o rei Carlos III deverá regressar de Balmoral, na Escócia, também em meados de setembro, pelo que é a altura perfeita para pai e filho se encontrarem em Londres.

De acordo com a Ok! Magazine, que cita fonte próxima do Palácio, essa conversa deverá acontecer no dia 17 de fevereiro, antes da viagem de Estado de Carlos III a França. O objetivo desta reunião com o filho será a de apaziguar as tensões existentes entre o príncipe e a família real, especialmente após o lançamento do seu livro, 'Na Sombra', que foi para as bancas a 10 de janeiro, e a série documental que lançou com Meghan na Netflix.

Espera-se que após os Invictus Games a duquesa de Sussex regresse de imediato aos Estados Unidos, pelo que não estará presente nesta conversa.

Leia Também: Carlos III contrata secretário de Isabel II de que Harry não gostava