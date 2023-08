O rei Carlos III escolheu Sir Edward Young para ser o seu braço direito, ao tê-lo nomeado como secretário privado permanente, uma honra que lhe permitirá representar o soberano em ocasiões importantes.

Este tipo de cargos são dados a homens e mulheres que por norma não são conhecidos do grande público, uma vez que trabalham de forma discreta e os seus nomes não costumam ser divulgados.

No entanto, Sir Young é bastante conhecido, não só por ter sido secretário pessoal da rainha Isabel II ao longo de quase 20 anos, como também pelo facto de o príncipe Harry lhe dedidcar algumas páginas no seu livro de memórias 'Na Sombra', lançado no passado dia 10 de janeiro.

Na obra, percebe-se facilmente que o duque de Sussex não será o maior fã do mais recente secretário pessoal do pai, uma vez que o trata por "abelhão". "O Abelhão era um homem peludo, de rosto oval que costumava andar com uma postura calma e majestosa, como se o resto da humanidade lhe devesse alguma coisa. Ele mostrou tal serenidade que ninguém o temeu. Grande erro", escreveu o príncipe Harry no seu livro.

Ao duque de Sussex não lhe agradou como Sir Edward Young e o resto dos secretários particulares usaram a sua influência como forma de atingirem determinados objetivos. Já Carlos III, tem uma opinião radicalmente diferente e agradeceu a Young pelos anos de apoio à sua mãe com a nomeação.

