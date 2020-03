Kate Middleton é uma inspiração no que toca ao estilo clássico e intemporal e pode mesmo dizer-se que desde que se tornou mulher do príncipe William, em 2011, que tem vindo a abraçar o título de ícone de moda. Os visuais estão constantemente sob o olhar dos seus admiradores e alguns detalhes não passam despercebidos, como é o caso do seu gosto pelo verde.

A duquesa de Cambridge já deu várias provas em como esta é uma cor predominante dos seu looks e a especialista Gabriella Winters talvez tenha desvendado o porquê.

"Kate tem os olhos verdes escuros, que são mais suaves em termos de intensidade e, dependendo da iluminação, eles parecem ter diferentes tons de verdes. Usa as cores dos olhos [nos looks] com frequência e isto faz muito sucesso", explicou à revista Hello.

Clique na galeria e recorde alguns visuais com que a duquesa brilhou com esta que parece ser das suas cores de eleição.

