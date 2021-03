Kate Middleton quis demonstrar, embora que de forma muito subliminar, que não ficou nada por resolver entre ela e Meghan Markle.

Isto porque logo após a entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey ter sido emitida, a duquesa de Cambridge surgiu bem disposta num compromisso, nomeadamente uma videochamada com Jasmine Harrison, a propósito do Dia Internacional da Mulher.

Neste sentido, a imprensa internacional destaca os brincos que a mulher do príncipe William usou para a ocasião, neste caso, o seu significado.

De acordo com o Page Six, a pedra de cristal cor-de-rosa com "efeitos curativos erradia amor, compaixão e boas vibrações".

A título de curiosidade, os brincos são da Missoma e custam aproximadamente 92 euros.



© Youtube/Missoma/PageSix

