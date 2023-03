Idris Elba já foi nomeado pela People como o homem mais sexy do mundo e recordou esse momento ao conversar com o ET Canada.

Ao recordar a homenagem que recebeu em 2018, o ator, de 50 anos, disse que apesar de já ter assumido vários papéis ao longo da sua carreira, ter sido capa da revista foi um dos mais difíceis.

Na brincadeira, afirmou: "O meu papel mais difícil de todos os tempos".

Além disso, lembrou também a conversa que teve com o fotógrafo na altura. "Disse-lhe que nem sempre ficava bem nas fotografias, mas que aquela precisava de ser perfeita. Eles disseram que já tinham feito aquilo um milhão de vezes, e que sabiam o que fazer. E eu fiquei do género, 'ok, vou ser apenas eu'", contou.

