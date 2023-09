Desde que foi mãe pela terceira vez, do bebé António, tendo o parto sido em casa, Mafalda Rodiles tem feito vários desabafos no Instagram.

Ainda este domingo, a figura pública voltou a falar da maternidade e começou por refletir: "Ser mãe aos 40. Ser mãe do terceiro. Ser mãe na fase mais feliz da minha vida. Não sei qual destas tem ajudado mais a que esta viagem esteja a ser só de coisas boas. Um amor sem fim, muito colo, noites boas e fazer a minha vida normal, sempre com ele".

"Acredito que a experiência e a idade nos trazem mais tranquilidade e calma no coração. Não tenho dúvidas que o parto lindo do António também ajudou muito", afirmou.

"Penso nisto muitas vezes, em vez de nos preocuparmos tanto com o enxoval, as roupinhas, tantas consultas e exames, deveríamos realmente estudar e querer saber mais sobre parto respeitado, sobre o melhor para nós e para o nosso baby. Sem esquecer que é muito importante cuidar da parte emocional da mulher tanto na gravidez como no pós parto", acrescentou.

"Medos e receios infundados só vão complicar o processo. Sinto mesmo que todas as mulheres precisam de falar sobre isto, as que querem ser mães, as que estão grávidas e as que já têm filhos, muitas vezes cheias de traumas profundos dos quais nunca se libertaram", escreveu, por fim.

De recordar que o bebé António é o primeiro filho de Mafalda com o atual companheiro, Gustavo Santos. A figura pública é ainda mãe de Martim e Mel, fruto do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos é também pai de Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.