Julia Fox e Kanye West continua muito unidos, como foi confirmado ao Page Six.

Uma fonte próxima da atriz explicou que a sua decisão de apagar as fotografias que tinha com o rapper no Instagram não tem nada a ver com a relação.

"Ela apagou as fotos porque os internautas estavam a ser muito maldosos", disse a fonte.

A atitude de Julia Fox agitou as redes sociais no fim de semana, com muitos fãs a especular que poderia estar separada de Kanye West.

