Depois de Kanye West ter-se mostrado contra o facto da filha, North, estar no TikTok, Kim Kardashian partilhou uma nota nas redes sociais onde afirma que "os ataques constantes do 'ex' em entrevistas e nas redes sociais são mais dolorosos".

"O divórcio é difícil o suficiente para os nossos filhos e a obsessão do Kanye em tentar controlar e manipular a nossa situação de forma tão negativa e pública só está a causar mais dor a todos", escreveu ainda.

Palavras às quais o rapper não ficou indiferente e fez questão de responder. "O que queres dizer com principal cuidadora? A América viu-te a tentar 'sequestrar' a minha filha no aniversário dela, não partilhando o endereço", afirmou o artista, referindo-se a uma polémica na altura em que a pequena Chicago celebrou mais um ano de vida.

"Colocaste seguranças perto de mim dentro de casa enquanto eu brincava com o meu filho. Acusaste-me de roubar e tive de fazer um teste de drogas depois da festa da Chicago porque me acusaste de estar drogado", alegou.

Leia Também: "Ataques do Kanye em entrevistas e nas redes sociais são mais dolorosos"