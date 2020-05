Nos últimos tempos correram rumores de que Cláudio Ramos poderia ter terminado a sua relação com o ator Diogo Faria. Em causa estaria o facto de os dois não serem vistos juntos publicamente.

Desfazendo todos os rumores, Cláudio aceitou, ainda que a muito custo, falar sobre o tema em entrevista a Carina Caldeira para o programa 'Glitter Late Night', do Porto Canal.

Garantindo que está tudo "ótimo" com o namoro, o apresentador explicou o motivo pelo qual prefere manter a relação discreta.

"Se tu eventualmente tens uma relação com alguém que não gosta de exposição, por muito que te custe, tu tens de fazer um esforço e respeitar. Já acho a vida do Diogo tão invadida por minha causa, sinto-me às vezes culpado se meter um gosto ou um comentário...", explica, referindo-se ao facto de as acções de ambos nas redes sociais serem seguidas atentamente pela imprensa.

"Não tenho de esconder, mas também não tenho de exibir. Mas as relação está ótima e está tudo bem", esclareceu, por fim, revelando que este foi o melhor ponto de equilíbrio que encontrou para fazer o amor durar.

