Cláudio Ramos não poderia estar mais orgulhoso do projeto ao qual tem vindo a dar cara - o 'Big Brother 2020'. Numa nova publicação na sua conta de Instagram, o apresentador falou sobre o assunto recordando a gala deste domingo, dia 17.

"Estava a aplaudir os meus concorrentes que estão a dar a Portugal um reality como há muito não se via. Eles amam, brigam, discutem, tem vários pontos de vista e o seu contrário logo a seguir... São todos diferentes na maneira de encarar o desafio que não é fácil!", começou por dizer.

"Mas antes disso, este aplauso é para todos vocês que se juntam a nós e vibram com esta novela da vida real vigiada 24 horas por dia. Que mexe com pessoas, imprensa, sites da especialidade, fóruns de opinião, quadros de sondagens, conversas de rua, mesas de café, grupos de watzap, tópicos de Twitter, ocupa as redes sociais...", continua.

"Abençoado Nuno Santos que se lembrou da corajosa ideia, abençoada vida que me deu o ‘jogo de cintura’ onde fui agarrar o preparo para que, ao longo de uma noite tenhamos espaço para o improviso e que sem teleponto me permita viajar na montanha russa das emoções que um reality à seria nos oferece", completa.

