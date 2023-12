Se muitos famosos encontraram o amor e até subiram ao altar ao longo deste ano, também bastantes são as celebridades que viveram momentos mais delicados, ao colocarem um ponto final nas suas relações.

Por cá deram que falar separações como as de Pedro Teixeira e Sara Matos, Marta Melro e Paulo Vintém, Margarida Corceiro e João Félix ou José Condessa e Bárbara Branco.

Já lá foram muito comentadas separações e divórcios como os de Ariana Grande e Dalton Gomez, Britney Spears e Sam Asghari, Sophie Turner e Joe Jonas ou Ricky Martin e Jwan Josef.

Também do outro lado do oceano, mas no Brasil, as separações de Neymar e Bruna Biancardi e Luísa Sonza e Chico Moedas deram que falar, tal como o divórcio de Preta Gil e Rodrigo Godoy.

Na galeria recorde estes e outros nomes que colocaram um ponto final nos seus romances em 2023.

Leia Também: Kendall Jenner e Bad Bunny separados? Modelo alimenta rumores