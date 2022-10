Abigail Breslin revelou na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, que sofreu violência doméstica, praticada pelo ex-namorada. O desabafo foi feito nas redes sociais, onde contou aquilo que viveu durante dois anos.

"Tudo começou de forma perfeita, eu estava muito apaixonada. Infelizmente, o abusador tirou partido da minha inocência e ingenuidade e a relação tornou-se violenta", começou por relatar.

"Era agredida com frequência, presa dentro de quartos e forçada a fingir que era tudo normal enquanto lidava com lesões graves. Lesões essas que a maioria das pessoas nem via", acrescentou.

Abigail explicou que as agressões físicas foram acompanhadas por ofensas verbais e que tudo isto fez com que sentisse que não era merecedora do amor de ninguém. "Sentia-me feia e odiada", confessou.

A atriz de 26 anos, que brilhou em filmes como 'Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos' (2006) e 'Para a Minha Irmã' (2009), contou que hoje está noiva de uma outra pessoa e que vive um relacionamento "maravilhoso, saudável e fantástico".

-------

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe:

·No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;

·Via telefónica, através do número de telefone: 112;

·No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em https://www.gnr.pt/contactos.aspx;

·Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

·Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em https://www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.

