À semelhança do que está a acontecer em famílias um pouco por todo o mundo, também o príncipe William e Kate Middleton têm-se divido entre os seus compromissos profissionais ligados à realeza e a educação dos três filhos - o príncipe George, de sete anos a princesa Charlotte, de cinco e o príncipe Louis, de dois.

Ora, normalmente as crianças têm umas pequenas férias no mês de fevereiro, no entanto, nota agora a revista Hello!, não se sabe se os duques de Cambridge irão permitir que os filhos delas desfrutem.

Isto porque no ano passado, ainda durante o primeiro confinamento, Kate confessou que mesmo a escola entrando de férias iria continuar a estudar com as crianças normalmente. "Sinto-me muito má", disse na altura em tom de brincadeira.

A questão que se coloca agora é: será que Kate irá fazer a mesma coisa este ano?

