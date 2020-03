Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, estão "a sentir-se melhor a cada dia", após terem sido diagnosticados com o novo coronavírus, revelação feita na semana passada. E esta quinta-feira, 19 de março, a agente, Leslee Dart, divulgou uma nota com a atualização do estado de saúde do casal, ambos com 63 anos.

"O Tom e a Rita estão a ir bem e continuam a recuperar", informou à revista People, afirmando que a recuperação está a correr dentro da normalidade, tendo em conta o facto de serem "adultos saudáveis".

"Eles estão a sentir-se melhor a cada dia", garantiu. Informações que chegam depois da irmã de Tom Hanks, Sandra Hanks Benoiton, ter dito que o ator "não está ótimo, mas está bem".

Recorde-se que o artista continua em isolamento social numa casa alugada na Austrália, onde estava a gravar o seu novo filme. Como o diagnóstico chegou no país, o casal acabou por não regressar a casa e ficou a tratar da sua saúde na Austrália.

Leia Também: Irmã de Tom Hanks: "Não está ótimo, mas está bem. Ele não é Deus"