É dia de festa para Aurea. A cantora portuguesa completa esta segunda-feira, dia 7 de setembro, 33 anos de vida.

"Bem-vindos, 33", escreveu a mentora do programa 'The Voice Portugal' na legenda da publicação, partilhada nas suas redes sociais, com a qual resolveu assinalar esta data especial.

Foi na praia, um dos seus locais favoritos, que Aurea decidiu dar as boas-vindas a mais um ano de vida. Um momento registado com uma sessão de fotos onde a aniversariante exibe a sua excelente forma física.

